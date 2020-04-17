TOBB-Mart'ta kurulan şirket yüzde 9.6, kapanan yüzde 7.4 azaldı

Türkiye genelinde Mart ayında kurulan şirket sayısı yüzde 9.6 azalırken, kapanan şirket sayısındaki azalma yüzde 7.4 olarak belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.84 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12.88 arttı.

Aynı dönemde, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35.26 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 41.46 artı.

Yıllık bazda ise kurulan şirket sayısı yüzde 17.27, kurulan kooperatif sayısı yüzde 58.51 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46.01 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19.22, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9.43 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.57 azaldı.

Mart ayında kurulan toplam 8 bin 425 şirket ve kooperatifin yüzde 85.52'si limited şirket, yüzde 12.70'i anonim şirket, yüzde 1.77'si ise kooperatif olarak belirlenirken, şirket ve kooperatiflerin yüzde 39.87'si İstanbul , yüzde 10.05'i Ankara , yüzde 5.38'i İzmir 'de kuruldu.

TOBB verilerine göre, yılın ilk çereğinde toplam 28 bin 303 şirket ve kooperatif kuruldu.

Mart ayında 942 adet yabancı ortak sermayeli şirketin 540'ı Türkiye, 51'i İran , 32'si Suriye ve Irak ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76.28'ini yabancı ortak payını oluşturdu. (Grafik - Tablo)