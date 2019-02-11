TOBB Meybem Hizmet Ağını Genişletiyor

Emlak danışmanları, servis şoförleri ve vinç operatörleri; mesleki yeterliliklerini TOBB MEYBEM ile belgelendirebilecek.

Emlak danışmanları, servis şoförleri ve vinç operatörleri; mesleki yeterliliklerini TOBB MEYBEM ile belgelendirebilecek. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu çalışanlara, il ve ilçelerdeki tüm oda ve borsalarda kurulu MEYBEM'lerden yeterlilik belgesi alabileceklerini hatırlatırken, "Bir an önce mesleki yeterliliğinizi belgelendirin' çağrısında bulundu.



2016 yılında kurulan ve bugüne kadar 78 ilde 40 binden fazla adaya belgelendirme hizmeti sunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meslek Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ hizmet sahasına 3 meslek daha ekledi. TOBB MEYBEM tarafından yapılacak sınavı başarıyla tamamlayan adaylar "Emlak Danışmanı", "Servis Aracı Şoförü" veya "Köprülü Vinç Operatörü" mesleki yeterlilik belgesi sahibi olabilecek.



Hisarcıklıoğlu: "Mesleki yeterlilik belgesi için oda ve borsalara başvurabilirsiniz"



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyasının ön önemli sıkıntılarından birisinin nitelikli elemana ulaşabilmek olduğunu söylerken, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"İş kazalarının azaltılması ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'ni kurduk. 2016 yılının başından bu yana, 41 meslekte ve 78 ilde belgelendirme hizmetini kurumsallaştıran TOBB MEYBEM kanalıyla 40 binden fazla adayımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirdik. Malum, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik' ile gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yenilikler getirildi. Örneğin, mesleki yeterlilik belgelerini almayan emlak danışmanları, Aralık 2019 itibariyle bu sektörde faaliyet gösteremeyecek. Onun için herkesin bu konuda duyarlı ve hazırlıklı olması lazım. TOBB MEYBEM de artık, emlak danışmanlığının yanı sıra, 'servis aracı şoförü' ve 'köprülü vinç operatörü' mesleklerinde de sınav ve belgelendirme hizmetine başladı. Bu kapsamda mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler, TOBB'a bağlı oda ve borsalara başvuru yapabilecek."



Başvuru koşulları ve detaylar



Emlak Danışmanı (Seviye 4), Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5), Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) ve Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmeti başvuruları, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara veya www.meybem.com.tr adresi üzerinden alınacak.



Konu hakkında detaylı bilgiye 0312 218 26 20-21 numaralarından ulaşılabilecek. - ANKARA

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