TOBB - MİTSO işbirliğinde 800 öğrenci sevindirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB - MİTSO işbirliğinde 800 öğrenci sevindirildi - Son Dakika

TOBB - MİTSO işbirliğinde 800 öğrenci sevindirildi

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gelenekselleştirdiği, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin odalar ve borsalar işbirliğiyle sevindirilmesi kampanyası kapsamında TOBB-MİTSO işbirliğinde Milas'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahibi 800...

TOBB - MİTSO işbirliğinde 800 öğrenci sevindirildi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gelenekselleştirdiği, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin odalar ve borsalar işbirliğiyle sevindirilmesi kampanyası kapsamında TOBB-MİTSO işbirliğinde Milas'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahibi 800 öğrenci sevindirildi.


TOBB'nin bu öğretim yılı için Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na (MİTSO) gönderdiği 40 bin TL ile en uygun fiyat teklifini veren MİTSO üyesi 7 iş yerinden satın alınan kışlık ayakkabı, bot, kışlık mont ve kırtasiye malzemeleri, okullar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda okullarına gönderildi.


MİTSO'dan yapılan açıklamaya göre her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB - MİTSO işbirliğinde ihtiyaç sahibi 800 öğrencinin ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilerek, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi bu eğitim, öğretim yılında biraz olsun sevindirebildiysek ne mutlu bize. TOBB, her öğretim yılında olduğu gibi bu yıl da bize,ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım parası gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okul müdürlüklerinden gelen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaç listelerine uygun bir şekilde malzeme aldık. TOBB'den gelen 40 bin lira ile 800 ihtiyaç sahibi öğrencimiz için 800 yardım paketi oluşturduk Gelen taleplere uygun olarak bize en uygun teklifi veren 7 üyemizden kışlık mont, kışlık ayakkabı ve bot veya ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemelerini satın aldık. Böylece 800 öğrencimizin ihtiyaçlarını biraz olsun karşılayabilmiş olduk" denildi. - MUĞLA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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