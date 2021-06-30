Hisarcıklıoğlu: "İkinci çeyrekte tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İkinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Bu sene hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekor seviyelere ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7'lik büyümeyi özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından çok önemsediklerini belirterek, "İkinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu sene, hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekor seviyelere ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyümeden yeterli pay alamayan sektörlere destek adımları sürdürülmeli"

Tüm bu gelişmelerin morallerini yükselterek çalışma şevklerini artırdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Öte yandan, bu durumun tüm sektörlere eşit yansımadığının, büyümenin bereketinden herkesin eşit ölçüde faydalanmadığının da farkındayız. Başta hizmetler kesimi olmak üzere salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının mutlaka sürdürülmesini istiyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunu başarılabileceğimizi de düşünüyoruz."

"Kur ve fiyat istikrarıyla, finansman maliyetleri kalıcı şekilde düşürülebilir"

Hisarcıklıoğlu, mali disipline ve finansal istikrara büyük bir önem verildiğini bildiklerini aktararak, Türk özel sektörü olarak tüm bunları desteklediklerini vurguladı.

Kur ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla, finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngördüklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Yine sizin de iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam ettireceğinize de inanıyoruz." dedi.

"KGF'yi KOBİ'lere sürekli destek sağlayan yapıya kavuşturmakta fayda var"

Bir yandan istikrara dönük adımları atarken, bir yandan da 2022 ve sonraki dönemde sürdürülebilir büyümeye ve katma değeri yüksek yatırımlara dönük planlamaların yapılması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, hem salgın sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm hem de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımların önemli fırsatları ve tehditleri de içinde barındırdığını söyledi.

"Bizim de Türkiye olarak, bu yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlayabilmemiz için, gereken adımları hızla atmamız lazım." diyen Hisarcıklıoğlu, bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmak, ortak akılla bu süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmak gerektiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi'ni yeniden canlandırılmış olmasını çok değerli bir adım olarak gördüklerini dile getirerek, "Yeni dönemde Kredi Garanti Fonunu (KGF) çok daha odaklı ve yatırıma dönük programlarla KOBİ'lere sürekli destek sağlayan bir yapıya kavuşturmamızda fayda görüyorum." diye konuştu.