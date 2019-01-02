Tobb, Oda ve Borsalar 2019 Yılında da Enflasyonla Mücadeleye Destek Verecek
2 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
, enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve odalar-borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye
Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir" dedi.
Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak
'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bizler de Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemiş, 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte bu programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Ancak bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve Odalar-Borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir. Yine bu çerçevede geçen sene üyelerimizden üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere vergi indirimleri talepleri gelmiş ve hükümetimiz de buna olumlu yaklaşarak 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimlerine gitmişti. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destek anlamında çok olumlu bulduğumuzu ifade ediyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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