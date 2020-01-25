TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti - Son Dakika

TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar ile birlikte depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini bildirdi.

TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar ile birlikte depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini bildirdi.


Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:


"TOBB olarak 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ile birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçtik. Tüm illerdeki Odalarımız ve Borsalarımız ile AFAD koordinasyonunda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları göndermeye başladık. Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun." - ANKARA

Türkiye, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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