TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti - Son Dakika

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TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti
6 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar ile birlikte depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar ile birlikte depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"TOBB olarak 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ile birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçtik. Tüm illerdeki Odalarımız ve Borsalarımız ile AFAD koordinasyonunda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları göndermeye başladık. Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun." - ANKARA
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