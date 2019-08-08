Son Dakika Haberleri: TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor
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TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi faiz indirimi sürecine özel bankalarımızın da destek vermesini istiyoruz.

TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor, System.String[]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi faiz indirimi sürecine özel bankalarımızın da destek vermesini istiyoruz. Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:39 
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