TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi faiz indirimi sürecine özel bankalarımızın da destek vermesini istiyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi faiz indirimi sürecine özel bankalarımızın da destek vermesini istiyoruz. Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." dedi.

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