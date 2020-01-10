TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti - Son Dakika
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TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

7 saat önce

TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti, System.String[]

TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Meclis Başkanlığına Alp Önder Özpamukçu seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ise Galip Aykaç seçildi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakende Sektörü Meclis seçimleri gerçekleştirildi. TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda 9 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen seçim sonrası kazanan Alp Önder Özpamukçu önceki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nane'den görevi devraldı. Özpamukçu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, sektörün güveni için teşekkür ederken, sektörü ilgilendiren konularla ilgili teknik çalışmaların yapılmasında ve yapılan çalışmaların ilgili mercilere sunulmasında sektör meclislerinin öneminden bahsetti. Alp Önder Özpamukçu, önceki dönem Başkanlığı yürüten Mehmet Nane 'ye, TOBB sektör meclisinin etkin bir şekilde çalışması konusundaki desteklerinden dolayı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'a ve emek veren TOBB çalışanlarına teşekkür etti. Özpamukçu, yeni dönemin de sektörü oluşturan tüm tarafların bir arada verimli bir şekilde çalışması ile uyum içinde yürütüleceğini belirtti. Özpamukçuaynı zaman da Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) da Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. - İSTANBUL

Mehmet Nane, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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