TOBB Samsun'da 5 okul yaptıracak - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB tarafından Samsun'da 5 okul yaptırılacağını bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamamada, TOBB'un, geleceğin teminatı çocuklara yönelik yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Murzioğlu, "Geçtiğimiz yıllarda Türk özel sektörünün en güçlü ve en büyük çatı kuruluşu TOBB tarafından 81 ile 81 Okul Projesi hayata geçirilmişti. Şimdi de oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçeye 154 yeni okul yapılması için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer tarafından imzaların atılmasıyla Türk iş dünyası ve Samsun iş dünyası temsilcileri olarak büyük mutluluk ve gurur yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası temsilcileri olarak eğitimin ne kadar hayati önem taşıdığını, yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunu bildiklerini belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda öğrenci kabulüne başlayan Samsun TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sonra Çarşamba, Bafra, Havza, Terme ve Vezirköprü ilçelerine yapılacak 5 yeni okulla Samsun, TOBB nezdinde hak ettiği değeri aldığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Samsun, eğitim ve öğretim hayatına kazandıracağımız okullarımızla gelecek yıllarda daha da üst seviyelere çıkacaktır. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmez. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin önünü açarak, ülkemizin girişimci gücü olan evlatlarımızın her zaman yanında olacağız."