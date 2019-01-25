TOBB, sanayi istihdamının resmini çekti
7 dakika önce
Sanayi tesislerinde ortalama 42,75 kişi çalışırken, bunların yüzde 4,53'ünü mühendisler oluşturdu.
Sanayi tesislerinde ortalama 42,75 kişi çalışırken, bunların yüzde 4,53'ünü mühendisler oluşturdu. KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı arttı. Sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehir Bitlis oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:47
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