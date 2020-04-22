TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı - Son Dakika
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TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini 1 Temmuz'a kadar uzattı.

TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini 1 Temmuz'a kadar uzattı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin yeniden uzatılması kararı aldı. ?

Bu kapsamda mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Nisan, mayıs ve haziranda ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:38 Kaynak: AA

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