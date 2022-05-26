TOBB Sayman Üyesi Yavuz: "Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın" - Son Dakika
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TOBB Sayman Üyesi Yavuz: "Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın"

26.05.2022 13:16

TOBB Sayman Üyesi Yavuz: "Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın"ANKARA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, gençlere seslenerek, "Gençler, teknolojinin gelişmesi için elinizden geleni yapın ancak lütfen teknolojinin...

TOBB Sayman Üyesi Yavuz: "Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın"

ANKARA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, gençlere seslenerek, "Gençler, teknolojinin gelişmesi için elinizden geleni yapın ancak lütfen teknolojinin kölesi olmayın" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde, Eticaret Merkezi A.Ş ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları", bu yıl "Dijital İşler" ana konusu ile düzenleniyor. İşini dijital tabanlı iş modelleri ile güçlendirmek veya yeni nesil iş modelleri ile yeni bir geleceğe yönelmek isteyenlerin katıldığı etkinlik TOBB İkiz Kuleler'de başladı. 8.'si düzenlenen etkinlikte "E-ticaret & E-ihracat", "Dijitalleşme", "Metaverse", "NFT", "Blockchain" gibi alt konu başlıkları ele alındı. Etkinliğin açılış programında TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz'un yanı sıra sektör temsilcileri, Anadolu'nun dört bir yanından gelen KOBİ'ler ve çok sayıda girişimci genç yer aldı.

Burada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerine konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz, dünyanın 20 trilyon dolarlık e-ticaret pazarında Türkiye'nin hak ettiği payı alması için olanca güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Yavuz, dünya çapında hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğine dikkati çekerek, "Biz de özellikle KOBİ'lerimizin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük küresel firmalarıyla girişimcilerimizin dijital altyapılarını geliştiriyoruz" dedi.

Yavuz, 81 ilde girişimcilerin yetkinliklerini geliştirmek için eğitim verdiklerini hatırlatarak, "Elbette sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının yetkilendirmesiyle tüketicilerde güven duygusu tesis edebilmek için TOBB olarak e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladıklarının bilgisini paylaşan Yavuz, "Bu sitelerden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir hale geldi. Yazılım, e-ticaret ve finansal teknolojiler gibi sektöre yönelik çalışmaların tümünde sektör meclislerimiz aktif olarak yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yavuz, gençlere seslenerek, "Gençler, teknolojinin gelişmesi için elinizden geleni yapın ancak lütfen teknolojinin kölesi olmayın" dedi.

TOBB Sayman Üyesi Yavuz: Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın
TOBB Sayman Üyesi Yavuz: Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın
TOBB Sayman Üyesi Yavuz: Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın
TOBB Sayman Üyesi Yavuz: Gençler, teknolojinin gelişmesi için herşeyi yapın ama kölesi olmayın

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Kaynak: İHA

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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