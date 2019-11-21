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TOBB tarafından yapılan öğrenci yurdu son aşamaya geldi

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de TOBB tarafından yapılan öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi.

TOBB tarafından yapılan öğrenci yurdu son aşamaya geldi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de TOBB tarafından yapılan öğrenci yurdunda son aşamaya gelindi.


Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi'ne de destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan protokolle 500 kişilik öğrenci yurdu yapımında son aşamaya gelindi.


Kasım 2017 yılında sözleşmesi imzalanan yurt inşaatında sona yaklaşıldı. Çevre düzenleme işleri Ahi Evran Üniversitesi tarafından tamamlanacak olan öğrenci yurdu, 500 öğrenci kapasiteli olacak.


Eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu ifade eden Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Oda ve Borsası adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ettiklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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