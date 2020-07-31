TOBB Tarım Meclisi, yeni başkanını seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi, Bursa Ticaret Borsası Başkanı (Bursa TB) ve Meclisinden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı başkanlığında yapıldı. Toplantı da yeni dönem meclis başkanlık divanı seçildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda aynı zamanda sektörün genel değerlendirmesi de yapıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı yaptığı açılış konuşmasında, Covid-19 sürecinde TOBB'un sektörel sorunların çözümüne yönelik tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bu kapsamda gelen sorunların kamu kurum/kuruluşlarına aktarımı ve takibinin titizlikle yapıldığı bilgisini verdi. Meclisin yeni döneminin hayırlı olması temennisinde de bulunan Matlı, tüm üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ayrıca, Türkiye Sektör Meclislerinin 2006 yılından beri faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan platform olduğunu vurguladı. Özer Matlı, Tarım Meclisi bünyesinde tohum üreticilerinden, halcilere, biyoteknoloji firmalarından zeytin ve zeytinyağı üreticilerine, tütün üreticilerinden, bitkisel ve hayvansal girişim yapan firmalar ile birlikte çok geniş bir yelpazede emek vereceğinin altını çizerken, bir önceki dönemde Meclis çalışmalarının altında imzası bulunan meclis başkanlık divanına teşekkürlerini iletti.

Yapılan seçimlerde Meclis Başkanlığına Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Ülkü Karakuş, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser seçildi. - BURSA