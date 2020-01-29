TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak - Son Dakika

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TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak
6 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında Tarsus ilçesinde okul inşa edecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında Tarsus ilçesinde okul inşa edecek.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, "81 ile 81 Okul" projesi kapsamında yapılan mesleki ve teknik okullardan birinin de ilçeye kurulacağını belirtti.
Koçak, 24 derslikli olması planlanan lisenin, 6 bin metrekareden fazla bir alan üzerine kurulmasının hedeflendiğini aktardı.
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