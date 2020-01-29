TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak - Son Dakika

TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında Tarsus ilçesinde okul inşa edecek.

TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında Tarsus ilçesinde okul inşa edecek.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, "81 ile 81 Okul" projesi kapsamında yapılan mesleki ve teknik okullardan birinin de ilçeye kurulacağını belirtti.

Koçak, 24 derslikli olması planlanan lisenin, 6 bin metrekareden fazla bir alan üzerine kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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