TOBB, Tarsus ilçesine yeni bir lise kazandıracak - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol kapsamında Tarsus ilçesinde okul inşa edecek.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, "81 ile 81 Okul" projesi kapsamında yapılan mesleki ve teknik okullardan birinin de ilçeye kurulacağını belirtti.

Koçak, 24 derslikli olması planlanan lisenin, 6 bin metrekareden fazla bir alan üzerine kurulmasının hedeflendiğini aktardı.