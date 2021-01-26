TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan "Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan "Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı" açıklaması Açıklaması

26.01.2021 13:09
TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin tacir, sanayici ve esnafını temsil eden TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'ın, küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı Kovid-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının son derece yararlı olacağına inanıyoruz."

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için Merkez Bankasının ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğinin bilindiği aktarılan açıklamada, "Kovid-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz." denildi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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