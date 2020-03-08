TOBB Ticaret Borsaları Konseyi toplandı - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Ticaret Borsaları Konseyi toplandı - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika

TOBB Ticaret Borsaları Konseyi toplandı - Ticaret Bakanı Pekcan

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, lisanslı depoculuğun geliştirildiğini belirterek, "Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91'i halihazırda aktif durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, lisanslı depoculuğun geliştirildiğini belirterek, "Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91'i halihazırda aktif durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona çıkarmak." dedi.

Pekcan, TOBB'da düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracatta rekorlar kırdıklarını, bunda ticaret borsalarının katkısının da büyük olduğunu söyledi.

Gerek hayvancılık ve tarım ticaretinde gerekse ihracatta ticaret borsalarının yerelde yaptığı çalışmaların son derece önemli olduğunu ifade eden Pekcan, "Lisanslı depoculuğu geliştirdik. Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91'i hali hazırda aktif durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona çıkarmak. Ürün İhtisas Borsasını da Temmuz 2019 itibarıyla açtık ve burada da elektronik ortamda yer değiştirmeden tek bir platformda ürün ticaretinin yapılmasını mümkün kıldık." diye konuştu.

Ticaret borsalarından bulundukları il ve ilçelerde kooperatifleşmeyi desteklemelerini beklediklerini vurgulayan Pekcan, kooperatifleşme sayesinde yerel, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin hem ticaretinin hem de ihracatının artırılabileceğini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının teknolojik gelişime son derece önem verdiğine işaret ederek, ihracat destekleriyle ilgili işlemleri yılbaşından itibaren tamamen elektronik ortama aldıklarını hatırlattı.

Ayrıca, yurt dışı temsilciliklerle ilgili "Müşavire Danışın" hattını uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Pekcan, sistem üzerinden artık ticaret müşavirlerine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşılabildiğini, ticaret borsalarının da bu sistemlerden yararlanması gerektiğini dile getirdi.

"Teknolojik atılımlarımızla iş dünyasının yanındayız"

Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi"ni de başlattıklarını hatırlatarak, kurgulanan ve hayata geçirilen internet sitesinde ticaretin her aşamasını kapsayan yoğun bilgi olduğunu ifade etti.

Girişimcilikten ihracata, desteklerden uluslararası ticaret kurallarına kadar her türlü eğitimi online olarak verdiklerini belirten Pekcan, ticaret borsaları üyelerinin ve borsa çalışanlarının da bunları kullanmasını istediklerini kaydetti.

Pekcan, ihracat destek ofislerini kurduklarını anımsatarak, "Teknolojik atılımlarımızla iş dünyasının her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Ticaret Borsaları Konseyi toplandı - Ticaret Bakanı Pekcan

Ruhsar Pekcan, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:37 Kaynak: AA
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