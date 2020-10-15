TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran başkanlığında yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, Konsey ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Odası Konsey üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Baran, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2020 yılı başından bu yana Suriye, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan konularında yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Türkiye'nin dış politikada zorlu bir süreci başarıyla yürüttüğünü ifade etti. Baran, "Dünyanın gündemini meşgul eden her ne yaşanıyorsa Türkiye'nin içinde yer aldığı bu coğrafyada gerçekleşiyor. Çatışmaların ve ince hesaplaşmaların yaşandığı bu coğrafyada Türkiye, sürekli uyanık ve kurulan oyunları anlayan bilen ve buna göre manevra yapan bir ülke olmak durumunda. Coğrafyanın zorluklarının yükü Türkiye'nin omuzlarında" dedi.

Pandeminin başlangıcından bu yana reel sektörün sorunlarını TOBB aracılığıyla hükümete ilettiklerini ve taleplerin çoğunun hayata geçirildiğini belirten Baran, yeni normalleşme sürecinde bazı sektörlerin sıkıntılarının devam ettiğini kaydetti. Kamunun üstlendiği görevleri yerine getirmesi için kaynağa ihtiyacının olduğunu hatırlatan Baran, "Hükümetin bazı ödemeleri ertelemiş olması, önemli bir rahatlama sağladı ancak Ekim ayı itibarıyla ödemelerin de zamanı geldi. SGK, KDV, Stopaj, Gelir ve Kurumlar vergisi ödemeleri bu aydan başlamak üzere Kasım ve Aralık aylarında yapılmak durumunda. ve bu vergi ödemeleri cari dönem vergileriyle çakışacak. Covid-19'un ticari hayat üzerindeki etkileri devam ediyor. Devletin de gelire ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kamunun üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için kaynağa ihtiyacı olduğunun farkındayız. Ancak, yeni normalde, iş hacmi daralmış işletmelerimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle sıkıntı çeken bazı sektörlerin Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ertelenen yükümlülükleri için yeniden yapılandırma ve 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KDV alacaklarının iadesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Baran, tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsili konusunu da gündeme getirdi.

"Kamu özel sektörle rekabete girmesin"-

Kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlarda yer alarak, ticari işletmelerle rekabet içine girdiğini kaydeden Baran, "Satış mağazaları açarak üyelerimizle rekabet ediyorlar. Bu devletin regülatör olma göreviyle uygun bir pozisyon değil" dedi.

İstihdam konusunda yaşanan sorunlara da değinen Baran, "İşsizlik konusunu her fırsatta söylüyoruz ancak üyelerimizin sıklıkla yaşadığı bir konu da iş beğenmeme ve işe sadakat konusu. Bu durum, tarihsel olarak devraldığımız ahilik kültürüne uygun düşmüyor. İş ahlakı, iş disiplini, iş aidiyeti ve sadakati gibi konuları nasıl dikkate alınır hale getirebileceğimizi etraflıca ele almamız gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Baran, pandeminin etkisinin devam edebileceği uyarısında bulunarak, tüm üyelerin tedbir alması ve süreci en az zararla atlatmaya odaklanması gerektiğine dikkat çekti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oda başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin başından bu yana yürüttükleri çalışmaları anlattı. Toplantıda oda başkanları da söz alarak sektörel sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. - ANKARA