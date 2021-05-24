TOBB, TOBB ETÜ ve sahibinden.com eğitim alanında iş birliği yapıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve sahibinden.com ile eğitim alanında yaptıkları iş birliğiyle emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan üyelere verilen hizmetleri bir adım daha öteye taşıdıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu iş birliğinin video konferansla gerçekleştirilen tanıtımında, emlak danışmanlığı ve ikinci el araç ticaretinin, perakende sektörünün can damarı olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının önce ikinci el araç alım satım ve emlak danışmanlığı sektörlerine ilişkin düzenlemeler yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak bu sektörlerde kaliteyi artırmak, yetkin ve uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (TOBB MEYBEM) aracılığıyla emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan üyelerin mesleki yetkinliğini ölçtüklerini, sınavda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini kaydetti.

"35 binin üzerinde vatandaş, mesleki yeterlilik belgesine hak kazandı"

Bugüne kadar TOBB MEYBEM aracılığıyla 35 binin üzerinde vatandaşın, anılan sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB MEYBEM ve odaların iş birliğinde, yetki belgesine yönelik danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Düzenledikleri eğitimlerle, üyelerini mesleki yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Lansmanını yaptığımız projeyle emlak danışmanlarımız ve ikinci el araç ticareti yapan üyelerimize verdiğimiz hizmetleri bir adım daha öteye taşıyoruz. Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. TOBB ETÜ ve sahibinden.com iş birliğinde, emlak danışmanlığı için 100 saat, ikinci el araç alım satımı için ise 35 saatlik eğitim programlarımızı online platformda ve ücretsiz olarak sunuyoruz." bilgisini paylaştı.

"Eğitim programına dijital pazarlama becerilerini de dahil ettik"

Hisarcıklıoğlu, zorunlu eğitimleri tamamlayanların yetki belgesini alabildiklerini ve faaliyetlerine devam edebildiklerini belirterek, dünya çapında yaşanan dönüşümün teknolojiyi kullanma becerilerine sahip çalışanlara olan talebi artırması nedeniyle eğitim programına dijital pazarlama becerilerini de dahil ettiklerini bildirdi.

Mesleği icra eden üyelerin, dijital kanallarda aktif yer alabilmesini ve saha çalışmalarını genişletebilmelerini hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Dijital kanalları ne kadar verimli kullanırsanız, iş yapış süreçlerindeki verimliliğiniz artar. Bu vesileyle ilgilenen herkesi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan ücretsiz ve uzaktan eğitime katılmaya davet ediyorum. Sahibinden.com ilk güven damgası alan platformlarımızdan da biri. Hem elektronik ticaret alanında tüketici güvenini tesis edecek adımlar atmaları hem de sektörün en büyük ilan sitelerinden biri olarak, bu alandaki dijital dönüşümü tetiklemeleri olukça önemli." ifadelerini kullandı.

"Emlak ile otomotiv her zaman yatırımcıların gözdesi oldu"

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da üniversite unvanında "teknoloji" sözcüğünü kullanan ilk vakıf üniversitesi olduklarını belirterek, kampüste özellikle teknolojiye dayanan yenilikçi bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'deki emlak ile otomotiv sektörünün, canlılıklarını koruyup geliştirerek salgın döneminde de iyice ön plana çıktığını anlatan Sarınay, "Bu sektörlerin ürünleri, hem kullanım hem de yatırım amaçlı olmaları sebebiyle her zaman yatırımcıların gözdesi olmuştur. Konut sektörümüz, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancıların da kalıcı ve sürekli ilgisine sahiptir. Taşıt araçları, Türk insanı için ilk akla gelen uzun vadeli yatırım araçlarından biridir." diye konuştu.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin içeriğinin, TOBB'un ve sahibinden.com'un görüşleri dikkate alınarak TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından görevlendirilen akademisyenlerce hazırlandığını anlatan Sarınay, emlak danışmanlığı eğitiminin 100 saat, araç ticareti eğitiminin 35 saat süreceğini kaydetti.

Sarınay, TOBB ETÜ SEM'de yüzde 70 devam şartını sağlayan veya sınavda başarılı olan katılımcılara TOBB ETÜ onaylı dijital başarı sertifikası hazırlanacağına dikkati çekerek, "Bu amaçla TOBB ve sahibinden.com ile yürüteceğimiz iş birliği sayesinde emlak ve motorlu kara taşıtı ticareti yapan profesyonellere destek, bu sektörlere girerek çalışmak isteyen kişilere de yardımcı olacağız. Eğitimlerimize bu sektörlerde çalışan ve çalışmak isteyen tüm profesyonelleri davet ediyoruz." dedi.

"Mesleki eğitimler için herhangi bir ön koşul yok"

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş da "Projenin, sanayi ve üniversite iş birliği için çok güzel de bir örnek de oluşturduğuna inanıyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde emlak danışmanları, araç ticareti yapan profesyonellerin uzmanlaşması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için mesleki uzmanlık eğitimleri hayata geçecek." ifadesini kullandı.

Mesleki uzmanlık eğitimleri için herhangi bir ön koşulun bulunmadığını bildiren Ertaş, "Emlak danışmanlığı veya araç ticareti yapan, yapmak isteyen herekse açık olan eğitimler ücretsiz olarak sunulacak." diye konuştu.

"Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak"

Ertaş, eğitimlerin ücretsiz olarak sunulacağını ve programların haziran ayından itibaren her ay düzenli bir şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği sayesinde emlak danışmanları ikinci el araç ticareti için hazırlanan mesleki uzmanlık eğitimine ek olarak yeterlilik sınavına da hazırlık eğitimi ücretsiz olarak sunuluyor. Buna ek olarak TOBB MEYBEM ile yaptığımız iş birliğinde de sahibinden.com kullanıcıları TOBB MEYBEM'in emlak ve motorlu kara taşıtları sektöründeki mesleki yeterlilik sınavlarında da indirimli fiyatlardan faydalanabilir."

Ertaş, başlatılan eğitimleri "Sahibinden Akademi" üzerinden çevrim içi seminerler şeklinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Buraya katılmak isteyen kişilerin www.uzmanlik.com üzerinden form doldurarak Sahibinden Akademide kullanıcı oluşturmaları ve Akademiye online giriş yaparak tercihli eğitim programına kayıt olmaları yeterli olacak." dedi.