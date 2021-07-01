TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 64. sektör meclisi olarak Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi kuruldu.

Meclisin seçimli ilk toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener'in başkanlığında Meclis Başkanlık Divanını seçmek ve sektörün güncel konularını istişare etmek üzere video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Özgener burada yaptığı konuşmada, sektör meclislerinin kuruluş amacı ve çalışma esaslarını anlattı. Sektör meclislerinin kamu ile işbirliği içinde çalışan etkin bir mekanizma olduğunu belirten Mahmut Özgener, "Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisimiz de bu anlamda yapacağı çalışmalarla ülkemizin uluslararası sağlık turizmi alanında cazibe merkezi olması ve hasta payının artması noktasında önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığına HLC Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi kurucu ortağı Dr. Özgür Öztan, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Güven Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Genco Çetinkanat seçildi. Tüp bebek, plastik cerrahi, saç ekim, göz hastaneleri, diş poliklinikleri, obezite cerrahisi, organ nakli, onkolojik tedavileri, termal tedaviler, fizik tedavi, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri dallarında faaliyet gösteren hastaneler, klinikler ve merkezler ile TÜRSAB'ın katkıları ile oluşan Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisinin Türkiye'nin bu alanda markalaşma sürecinde yol haritasının belirlenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor. - ANKARA