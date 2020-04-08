TOBB'un çağrısına ESO'dan destek

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bankalara yönelik çağrısını desteklediklerini bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun "bankaları sıkıntıya düşen tüm firmalarımızı desteklemeye çağırıyorum" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Bu çağrıya tam destek verdiklerini ifade eden Kesikbaş, sanayicilerin bankalardan 2020 yılı boyunca koşulsuz destek beklediğini belirtti.

Kesikbaş, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını döneminde en önemli meselenin üretim gücünün muhafaza edilmesi olduğunu kaydederek, "Milli dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde bankalarımızı, sanayicimizin yanında, sanayicimizin işlerini kolaylaştıran kurumlar ve bireyler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.