TOBB'un desteklediği meslek liselerinde kontenjanlar doldu
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanlarının yüzde 98,6'i doldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanlarının yüzde 98,6'i doldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52
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