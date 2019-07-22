Son Dakika Haberleri: TOBB'un desteklediği meslek liselerinde kontenjanlar doldu
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TOBB'un desteklediği meslek liselerinde kontenjanlar doldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanlarının yüzde 98,6'i doldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanlarının yüzde 98,6'i doldu.
milli eğitim bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 
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