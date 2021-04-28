TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok"

28.04.2021 14:27
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada e-ihracatın toplam ihracattaki payının yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu belirterek, "Tüm dünya buraya gidiyor, bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada e-ihracatın toplam ihracattaki payının yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu belirterek, "Tüm dünya buraya gidiyor, bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok" dedi.

Hisarcıklıoğlu, video konferans yöntemiyle TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları özel oturumuna katıldı. Toplantıya Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve Eticaret Merkezi CEO'su Merter Özdemir de katıldı. Hisarcıklıoğlu, yüzbinlerce KOBİ'ye ve girişimciye ulaştıklarını belirterek, KOBİ'lerin dijital ortama ve yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını sağladıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin şu an tüm dünyada en çok öne çıkan konular arasında olduğunu da söyledi.

"Tüm dünya buraya gidiyor, bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok"

Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin e-ihracat hacminin 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, Türkiye olarak daha gidilecek çok yol olduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, "Zira dünya genelinde e-ihracatın toplam ihracat içindeki payı yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde. Bizdeyse henüz yüzde 1,3'deyiz. Demek ki daha bunu 3 katına çıkartma potansiyelimiz var. Tüm dünya buraya gidiyor ve bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok" dedi.

Dünyadaki şirketlere baktığında hızla büyüyen şirketlerin tamamının e-ticaret yolunu seçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, bunun teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, petrol ve doğalgazın devletleri ve elitleri zengin ettiğine vurgu yaparak, halkın zenginleşmesinin yolunun ticaretten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında batı ülkelerine benzer bir oran izlediğine değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Nüfusun yüzde 90'ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. İşte biz TOBB olarak bu potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz. Covid-19 sonrasında da bu alana yönelim hız kesmeden devam edecek. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret bir alışkanlık haline gelecek. Bu nedenle işletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak zorunda. TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefledik." - ANKARA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İhracat, Türkiye, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '(e-ihracat) Tüm dünya buraya gidiyor, bizim bunu kaçırma lüksümüz yok' - Son Dakika Ekonomi


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