TOBB'un yardım tırlarının bazıları deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika
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TOBB'un yardım tırlarının bazıları deprem bölgesine ulaştı

18 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl'den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

TOBB'un yardım tırlarının bazıları deprem bölgesine ulaştı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl'den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl'den, Elazığ ve Malatya'ya AFAD koordinasyonunda yardım götürmek için yola çıkan tırların yerlerine ulaştığını belirterek, "Diğerleri de en kısa zamanda ulaşacak inşallah. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tırlarda ısıtıcı, kuru gıda, kışlık giysi, çocuk bezi gibi malzemeler bulunuyor.

Malatya, Deprem, Bingöl, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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