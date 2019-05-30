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TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulundan Vali Bilmez'e ziyaret

30 dakika önce

TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulundan Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]
TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Kentimizin genç nüfus potansiyelinin kalifiye işgücüne dönüşmesi ve ekonomik, sosyal konular üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşme Van Valiliğinde gerçekleşti. TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir, yaptığı değerlendirmelerde; kentin genç nüfus oranına değinerek hayvancılık sektörü başta olmak üzere imalat sanayinin gelişmesi ile birlikte istihdam oranının artabileceğini, dolayısıyla kentin ekonomik refahının bu minvalde gelişebileceğini kaydetti. Demir, genç nüfusun özellikle hayvancılık sektörü ve imalat sanayine yönlendirilmesi ve bu sektörlerde girişimlerde bulunulması noktasında motive edilerek desteklenmesi gerektiğini, kurul olarak bu konuda her türlü desteği sunabileceklerini belirtti. Demir, son olarak tekstil sektöründe yapılan yatırımların genişletilmesi ile birlikte kalifiye emek ve işgücüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu noktada valilik öncülüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, gençlerin ziyaretinden son derece memnuniyet duyduğunu belirterek, kentin ekonomisinin ilerlemesi ve istihdam oluşturulması yönünde yapılabilecek tüm girişimlere destek verebilecekleri belirtti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:35 Kaynak: İHA
Emin Bilmez, Genç, Van, Güncel
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