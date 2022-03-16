TOBB ve ABD Ticaret Odasından "stratejik" imza (2) - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen Amerikan şirketlerinin rotalarını Türkiye'ye çevirebileceğine işaret ederek, "Bence de Amerikan şirketleri Türk pazarını düşünmeli." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın Ankara temasları kapsamında TOBB'da "TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı" imza töreni ve çalışma yemeği düzenlendi.

Törende konuşan Flake, Kremlin'in "insanlık dışı saldırısı gölgesinde bir araya" geldiklerini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm yolları araması nedeniyle Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Flake, "Rusya tabii ki bu işgal dolayısıyla ekonomik, siyasi ve diplomatik anlamda büyük bir bedel ödeyecek. Uluslararası toplum her zaman olduğundan çok daha güçlü ve iş birliği içinde çalışıyor." dedi.

Kısa vadede ticarette birtakım kesintiler olacağını ancak ortaklar ve müttefikler olarak ticareti ve ticari bağları artırmaları gerektiğini vurgulayan Flake, "1100 kadar Amerikan şirketi Rusya'da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydıracağını söyledi. Bence de Amerikan şirketleri Türk pazarını düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Flake, bu durumun daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için Türkiye için bir fırsat olabileceğine işaret ederek, "Yabancı yatırımı çekebilmenin ve burada tutabilmenin en önemli koşullarından birisi iş ortamının istikrarlı ve sürdürülebilir olması. TOBB ve ABD Ticaret Odası arasındaki bu iş birliğiyle bu hedefe ulaşabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın sırasında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 45 artmış"

Geçen yıl ABD-Türkiye ikili ticaret hacminin 28 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Flake, "Bu da bir yıl içerisinde yüzde 30'luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye'nin ABD'ye ihracatının artması tabii ki buna bir katkı. Çok etkileyici bu. Salgın sırasında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 45 artmış." dedi.

Flake, Türkiye'de 1900'den fazla Amerikan şirketinin aktif olduğunu ve 20 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade ederek, "Dolayısıyla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için yeterli zemin var. Ben her zaman Amerikan şirketlerine ürünleri, hizmetleri ve yatırımları için Türkiye'nin, düşünmeleri gereken bir pazar olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

Flake, devletler arasındaki ilişkilerin artırılabileceğini belirterek, Amerikan firmalarının uzun vadede Türkiye'de yatırım yapma konusunda Türk ekonomisi hakkında olumlu görüşlere sahip olduğuna işaret etti.

"Yaşadığımız uluslararası sistemde birlikte olmazsak yeterince güçlü olamayız"

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Brilliant ise salgın nedeniyle çok fazla zorlukla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, ABD Ticaret Odası ve TOBB'un çok dayanıklı ve tarihi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Brilliant, TOBB ile farklı platformlarda birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, "Bence her iki kuruluş yalnızca her iki ülkedeki insanların yaşamlarını iyileştirmiyor, bunun yanında Türkiye ve ABD'nin küresel ilişkilerde oynadığı rolü düşününce, burada da çok önemli bir rol oynuyor ve ABD-Türkiye ilişkilerini geliştiriyor." dedi.

Kovid-19 salgınının yarattığı büyük zorlukların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının da tüm vatandaşları etkilediğini vurgulayan Brilliant, Ukrayna'da uzun süredir bulunan şirketlerin ve ABD odalarının da orayı terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Brilliant, "Bu yüzden de biz İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana içinde yaşadığımız uluslararası sistemde birlikte olmazsak yeterince güçlü olamayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bazı yatırımları ve ticareti kendine çekebileceğini aktaran Brilliant, Türk hükümeti ve özel sektörünün insani krizle başa çıkma konusunda yaptığı yardımları takdirle karşıladığını dile getirdi.

ABD-Türkiye ilişkileri açısından yeni bir fırsat

Brilliant, "Şu andaki durumun da farkında olmamız ve gerçekten bu ortaklık üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Bana göre bu daha öncesinde ABD-Türkiye ilişkileri açısından ortaya çıkmamış olan bir fırsatı gösteriyor. Bu durumun hem ABD için hem de Türkiye için bir fırsat doğurduğunu söylemem lazım." diye konuştu.

Yüksek düzeyli ticari diyalogların nasıl güçlendirilebileceğini düşünmeleri gerektiğini de kaydeden Brilliant, "Ticaret hacmini 2021'de 32 milyar dolara çıkarmış durumdayız ve bu da ABD ve Türkiye'nin birbirleri için ne kadar önemli ticaret ortakları olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ortak stratejik mekanizma vurgusu

Brilliant, daha büyük potansiyelin varlığına işaret ederek, "Yeni bir ABD-Türkiye ortak stratejik mekanizmasının olması ve bunun içerisinde de ticaret bileşeninin olması, bence bu iyileşmeyi daha da güçlendirecektir. Hem ekonomik ve hem de ticari diyaloğunun geliştirilmesi gerekmektedir. Belki bakanlıklar seviyesinde böyle bir mekanizmanın kurulmasıyla beraber önemli çalışmalar gerçekleştirilebilir." dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA), dijital ticaret, enerji ve yenilenebilir enerji ile Türkiye'nin yeni gaz kaynakları bulmasını sağlayabilecek bir enerji modeli üzerinde çalışmaları gerektiğini anlatan Brilliant, ABD'nin de bu anlamda güvenilir bir tedarikçi olabileceğini kaydetti.

Brilliant, bu konuyu ABD'deki politika yapıcıların da çok önemsediğini belirterek, "Çin ve Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması, ABD ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayacak. Daha güçlü tedarik zincirleri, enerjinin çeşitlendirilmesi, ABD'den gelecek olan LNG'nin kullanılması bana göre küresel değer zincirine Türkiye'nin daha fazla katılmasını sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin Avrupa ve Pasifik'te bir dijital anlaşma içerisine katılmasının önemli olacağını aktaran Brilliant, sınır ötesi veri transferinin gerçekleştirilmesi ilkelerinin iki ülkenin diyaloglarında da önemli yer tutacağını söyledi.

"İş Kadın Konseyi oluşturulabilir"

Brilliant, kadınların daha fazla iş gücüne katılmasını sağlamanın ekonomik refahın yükseltilmesi açısından da önemli olacağını belirterek, "TOBB ve ABD Ticaret Odası bu anlamda 'Türkiye'de gelişen başarıya nasıl katkıda bulunabiliriz' diye düşünmesi iyi olur. Belki ABD Dışişleri Bakanlığıyla beraber bir İş Kadın Konseyi oluşturulabilir diye düşünüyorum." dedi.

Gerçekten değişim için bir fırsat olduğunu düşündükleri için Türkiye'de bulunduklarının altını çizen Brilliant, "Biz bu ülkede çok uzun süredir yatırım yapıyoruz ve çok uzun süredir de yatırım yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamlandı.

(Bitti)