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TOBB ve Beko iş birliğiyle "Girişimin Kadın Kahramanları" projesi Şanlıurfa'da - Son Dakika

TOBB ve Beko iş birliğiyle "Girişimin Kadın Kahramanları" projesi Şanlıurfa'da

04.10.2021 10:35
TOBB ve Beko iş birliğiyle

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un dördüncü durağı Şanlıurfa oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un dördüncü durağı Şanlıurfa oldu.

Beko açıklamasına göre, çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un dördüncüsü, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi. Eğitmen Fulya Argun'un TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verdiği eğitimlerin ardından Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Özen, "Beko 100 Kadın Bayi projesi aslen iki önemli amacı hedefliyor. Öncelikle var olan kadınlarımızı güçlü kılmak, ikincisi de yeni kadınları iş dünyasına kazandırmak. TOBB'un amacı el işi ve tarhana yerine kadının gücünü daha çok sanayide, daha çok ticarette ve daha çok iş dünyasında görmek." ifadelerini kullandı.

Üyeleri olan 7 bin kadını korumak, kollamak, güçlü kılmak ve yenilerini iş dünyasına dahil etmek üzere Beko 100 Kadın Bayi Girişimin Kadın Kahramanları projesinin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun desteği ile yeni girişimcileri ekosisteme katmak için tasarlanan bir proje olduğunu aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Çok fazla avantajı ve fırsatı barındıran bu projenin dikkatli dinlenmesi, öğrenilmesi ve destek verilmesi gerekiyor. Bugünkü yüz yüze eğitimin yanı sıra yine bu konuyla ilgili Arçelik Perakende Akademisi'nin hazırladığı online güzel videolar var, onları da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz, tek başınıza değilsiniz, sadece cesaret gösterip ilk adımı atmak gerekiyor. Sizlerin de benim gibi düşündüğünüzü biliyor ve bu yolda birlikte yürüyeceğimize inanıyorum."

"Kadınlarımızın iş hayatına girmeleri çerçevesinde cazibe oluşturdu"

OBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yazmacı da kadınların hayatın her alanında güçlenmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranını yükseltebilmek adına geçmişten günümüze çeşitli eğitim programları ve projeler yürüttüklerini, Kadın Girişimciler Kurulu ekosisteminde yer alan girişimci kadınlarla sürdürülebilir kalkınma adına gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yazmacı, "Kadınlarımıza, birer Beko bayi olma fırsatı sunulması, kadınlarımızın iş hayatına girmeleri çerçevesinde cazibe oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

"Beko Bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları Aralık 2021'e kadar sırasıyla Nevşehir, Karabük, Bursa, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Arçelik A.Ş., Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB ve Beko iş birliğiyle 'Girişimin Kadın Kahramanları' projesi Şanlıurfa'da - Son Dakika


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