TOBB ve Global Al Hub işbirliğiyle yapay zeka farkındalık projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Global AI Hub "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" için işbirliği yaptı. Proje kapsamında verilecek eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dijitalleşen dünyada yapay zeka teknolojileri ile ilgili farkındalık ve eğitim süreçlerini artırmak, katma değerli projeler geliştirilmesini sağlayarak yapay zeka ekosistemine katkıda bulunmak ve oluşacak iş fırsatlarına kalifiye insan gücü sağlayabilmek adına TOBB ve Global AI Hub iş birliğinde "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" gerçekleştirilecek.

Etkinliğin tanıtımı için 23 Şubat Salı günü, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yöneticilerin katılımları ile online bir lansman toplantısı gerçekleştirilecek. Etkinlik, zoom üzerinden TOBB ve Turkish AI Hub YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu proje kapsamındaki eğitim programları, teknik ağırlıklı ve farkındalık yaratmaya yönelik (teknik olmayan) eğitimler şeklinde iki şekilde uygulanacak. Teknik ağırlıklı eğitimlerde tüm meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak "Python'a Giriş" ve "Makine Öğrenmesi'ne Giriş" kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmaları sağlanacak. Farkındalık yaratmaya yönelik eğitimlerde ise KOBİ'lere, öğretim üyeleri ile meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri verilecek. Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. - ANKARA