TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi - Son Dakika

TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi

06.05.2021 12:53
TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, KOBİ'lerin pandemi döneminde oldukça belirginleşen dijitalleşme ihtiyacına yönelik "Akıllı KOBİ" platformunu hayata geçirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, KOBİ'lerin pandemi döneminde oldukça belirginleşen dijitalleşme ihtiyacına yönelik "Akıllı KOBİ" platformunu hayata geçirdi.

TOBB ve VISA, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sergileneceği, bu konuda rehberlik ve eğitimlerin sağlanacağı Akıllı KOBİ platformunun ilk fazını hayata geçirdi. Bugün başlayan projenin ilk fazında, dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketlerin ürün ve hizmetlerini platformun web sitesinde yayında olan form ile kaydetmeleri bekleniyor. Kayıtlar tamamlanıp, KOBİ'lere sunulacak ürün ve hizmetler sınıflandırıldıktan sonra platform mayıs ayında KOBİ'lerin erişimine açılacak.

Akıllı KOBİ platformunda küçük işletmelerin ödeme kabul sistemleri konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için özel bir "Ödemeler Dünyası" sekmesi de hazırlandı. Ödeme yöntemleri, kart kabul altyapısı, ticari ve bireysel kartlar, bu kartların çeşitleri ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç listesi oluşturmak için yönlendirmelerin de bulunduğu bölümde kartlı ödeme almak ve yapmak ile ilgili sorular yanıt buluyor.

Visa'nın 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği ile hayata geçirdiği İşimi Yönetebiliyorum Projesi'nin B.Ü. öğretim üyeleri tarafından geliştirilen eğitim içerikleri de platformun Akıllı Akademi bölümünde yer alacak. KOBİ'ler "pandemide risk yönetimi", "tedarik zinciri yönetimi", "iş sürekliliği ve acil durum planı" gibi konuları içeren İşimi Yönetebiliyorum online eğitimlerine ücretsiz olarak katılabilecek. İşimi Yönetebiliyorum kapsamında dijitalleşme eğitimlerini bitiren ve belirli kriterleri tamamlayan KOBİ'lere dijitalleşme desteği de verilecek.

"Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler istihdam sağlıyor"

Dijitalleşmenin KOBİ'ler için kaçınılmaz bir durum olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Teknoloji her geçen sene hızlanarak gelişiyor. Bu gelişim beraberinde iş yapma şekillerimizde değişikliğe yol açıyor. Değişimden en çok etkilenen kesim de KOBİ'ler. Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler 11,5 milyon istihdam sağlıyor, 5,8 trilyon TL ciro gerçekleştiriyorlar. Ekonomimiz içerisinde bu kadar önemli bir paya sahip olunca KOBİ'lerin dijitalleşmesi de birliğimizin önemli çalışma gündemlerinden bir tanesini oluşturuyor" dedi.

"Tüm yıl boyunca KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz"

KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik birçok projenin bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'lerin dijitalleşmesine ilişkin çalışmalarımız esnasında sahada önemli bir eksiklik tespit ettik. Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler arasında bir iletişim kopukluğu var. Dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler çözüme, çözüm sunan şirketler ise KOBİ'lere ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplamak üzere Visa ile Akıllı KOBİ projesini geliştirdik. Buradan KOBİ'ler için bir dijitalleşme ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca tüm yıl boyunca KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik etkinlikler ile bu dönüşümü desteklemek üzere faaliyetler gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Dijitalleşme konusunda çözüm sunan tüm teknoloji şirketlerini Akıllı KOBİ platformuna bekliyorum, ürün ve hizmetlerini bu platforma kaydetmeye davet ediyorum. Ürün ve hizmetlerin kayıtlarını tamamladıktan sonra da platformumuzu KOBİ'lerin kullanımına açacağız."

"KOBİ'lerin dijitalleşme algı ve isteği zaman içinde artarak ilerliyor"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, "Ekonomimizde hayati bir ağırlığa sahip olan KOBİ'lere faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütebilmeleri amacıyla Visa olarak global ölçekte destek veriyoruz. Türkiye'de de başta İşimi Yönetebiliyorum projemiz olmak üzere bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün TOBB ile duyurduğumuz Akıllı KOBİ platformu bu çalışmalarımız arasında öne çıkanlardan. 2020 yılında yaptırttığımız KOBİ araştırmamıza göre KOBİ'lerin dijitalleşme algı ve isteği zaman içinde artarak ilerliyor. Online ve temassız ödemelerin daha hijyenik olması, hayatı kolaylaştırması, güvenli olması, e-ticaretle satış hacminin artması, çağın gereklerine uyum sağlamak ve özellikle web sitesi ile kurumsal kimliğin güçlenmesi; dijitalleşme konusunda KOBİ'lerin en büyük motivasyonları olarak sıralanıyor. Akıllı KOBİ platformunu bu acil dijitalleşme ihtiyacından yola çıkarak TOBB iş birliği ile hayata geçirdik. Tüm KOBİ'lerimizi dijitalleşme yolculuklarında destek almak üzere platforma giriş yapmaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi
TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Haziran, Türkiye, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB ve Visa KOBİ'lerin dijitalleşmesi için yeni bir platform hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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