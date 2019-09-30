TOBB ve Vodafone, Adana'da KOBİ'lerle buluştu
1 saat önce
KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı durağı Adana oldu.
KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı durağı Adana oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:16
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