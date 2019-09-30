Son Dakika Haberleri: TOBB ve Vodafone, Adana'da KOBİ'lerle buluştu
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TOBB ve Vodafone, Adana'da KOBİ'lerle buluştu

1 saat önce

KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı durağı Adana oldu.

TOBB ve Vodafone, Adana'da KOBİ'lerle buluştu, System.String[]

KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı durağı Adana oldu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:16 
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