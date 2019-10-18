TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu
1 saat önce
KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.
KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:12
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