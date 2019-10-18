TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu

KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.