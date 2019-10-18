Son Dakika Haberleri: TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu
Son Dakika Ekonomi TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu

TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu

1 saat önce

KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.

TOBB ve Vodafone, Diyarbakır'da KOBİ’lerle buluştu, System.String[]

KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:12 
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