TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, İdlib'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, İdlib'deki saldırıyı kınadı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıya ilişkin, "Türk ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.

TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, İdlib'deki saldırıyı kınadı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıya ilişkin, "Türk ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır." dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri'ye gelen Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'deki oda ve borsaların başkanları ile Kayseri Sanayi Odası'nda, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, hem TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Kayseri'de yapmak hem de kenti yönetim kuruluna tanıtmak için düzenlenen geziyi bir ay önce planladıklarını ancak İdlib'de yaşanan saldırı dolayısıyla sadece yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

"Türk milleti bu acı günü asla unutmayacaktır." diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman askerlerimiz hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır."

Hisarcıklıoğlu, söz konusu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakmak gerektiğini dile getirdi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma göstereceğini söyleyen Hisarcıkloğlu, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi bir ve bütünüz. Bizler iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Kayseri'deki oda, borsaların başkanlarıyla İdlib'deki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün Develi ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılacaklarını da sözlerine ekledi.

Fırat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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