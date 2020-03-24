TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: "Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı" - Son Dakika
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: "Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı"

7 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümete bugüne kadar ilettikleri taleplerin 19'unun sonuçlandığını bildirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümete bugüne kadar ilettikleri taleplerin 19'unun sonuçlandığını bildirdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığı görevini de yürüten Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, "hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneğinin virüs pandemisinden olumsuz etkilenen tüm işletmeler için çok önemli bir destek olduğunu" vurguladı.

Kendilerinin de üyelerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları ve buna ilişkin çözüm önerilerini topladıklarını aktaran Çetin, bu süreçte her zaman üyelerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Tüm üyelere, odanın hem sosyal medya hesaplarını hem de ATSO internet sitesini takip etmeye davet ettiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un ülkemize girmesinden bu yana TOBB Yönetim Kurulu olarak hükümetimize bugüne kadar ilettiğimiz taleplerimizin 19'u sonuçlanmıştır. Böyle dönemlerde alınacak desteklerin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Oda ve borsalar olarak bu zor günlerin atlatılmasında üzerimize düşen bütün sorumlulukları alarak üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra da taleplerin takipçisi olacağız. Üyeleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:06 Kaynak: AA

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