TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç'tan GTB'ye Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.



GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz ve Genel Sekreter Özgür Bayram tarafından karşılanan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsayı ziyaret ederek, oda ve borsaların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunduklarını kaydeden Kıvanç, bu kapsamda kendisinin de Gaziantep oda ve borsalarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.



Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Başkanı Akıncı ise konuşmasında, Gaziantep ekonomisi, borsanın çalışmaları ve sürdürdüğü projeler hakkında bilgiler verdi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen Et Borsası ve Et Hali projesinde artık son aşamaya geldiklerini kaydeden GTB Başkanı Akıncı,' İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan Et Borsasını en kısa süre içerisinde sektör temsilcilerimizin hizmetine kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası, Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.



Et Borsasının Gaziantep'in gastronomi kimliğine uygun Türkiye'de örnek bir tesis olacağını vurgulayan Akıncı, tesisin gereksinim duyulan tüm teknolojik alt yapıyı içerisinde barındıracağını ifade etti.



İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle bu yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlanan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin de, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep'te lisanslı depo kuruyoruz. Fıstığa yönelik yapılan sektörde ilk lisanslı depo olma özelliğini taşıyan tesis tamamlandığında ürünün kayıt altına alınmasına, daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesine ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Toplamda 10 bin depolama kapasitesine sahip olacak olan tesisin bu kapasitesi ileriki yıllarda talebe göre artırılabilecek."



Akıncı, konuşmasında ayrıca borsanın talepleri hakkında da Kıvanç'a bilgiler verdi.



Ziyaret, GTB Başkanı Akıncı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın günün anısına hediye takdimlerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP