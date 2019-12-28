TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: 'Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık' - Son Dakika

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin yarım asırlık hayaline ulaşmasında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin yarım asırlık hayaline ulaşmasında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.


1.5 milyon üyesiyle Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli misyon üstlenerek Türkiye'nin Otomobilini Bursa'ya kazandırdıklarını söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Bugün bir başka gururlu,başka bir heyecanlıyız. Türkiye'nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bir çağrı yaparak bu işi üstlenmemizi istemişti. Biz de TOBB olarak bu yola çıktık. Bu vatanın ve şehrin bir evladı olarak gurur duyuyorum. Yerli Otomobil sadece Bursa'da üretilmeyecek. Markası, patenti de ülkemizin olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendislerimizi çalıştıracağız" dedi.


Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini ve montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunun hep dile getirildiğini söyleyen Matlı, "Ülkemizin otomotiv üretim potansiyeli bugün 1.5 milyonun üzerinde. Sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süredir netice alamamıştık. Bugün hayallerimiz gerçek oldu ve milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobil,Bursa'da Gemlik ilçemizde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arazide inşa edilecek fabrikada üretilecek.Bundan dolayı ayrı bir gururluyuz" dedi.


TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Israrlarımız ve gayretlerimiz sonucu TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle,Yerli Otomobili Bursa'mıza kazandırdık. Türkiye'nin otomobilinin Bursa'da üretilmesi için teveccüh gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuda desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na yürekten teşekkür ediyor, yerli otomobilimizin ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'nın zenginleşmesi ve daha fazla katma değer üretmesi için daha çok çalışmaya, fikir ve proje üretmeye, dertlenmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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