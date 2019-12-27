TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Yerli otomobil Bursa'ya çok yakışacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: 'Yerli otomobil Bursa'ya çok yakışacak' - Son Dakika Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Yerli otomobil Bursa'ya çok yakışacak"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Kararname'ye göre, Bursa'da kurulacak ve proje bazlı olarak devlet yardımı ile yapılacak yerli otomobil üretim tesisi müjdesini değerlendirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Kararname'ye göre, Bursa'da kurulacak ve proje bazlı olarak devlet yardımı ile yapılacak yerli otomobil üretim tesisi müjdesini değerlendirdi.


Yerli otomobilin Bursa'ya çok yakışacağını dile getiren Özer Matlı, Türkiye Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar olacağını söyledi.


13 yıl içinde hayata geçecek olan projenin 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Matlı, "Türkiye otomotiv sektörünün lokomotifi olan şehrimiz, hem var olan dünyaca ünlü markaların otomobil fabrikaları ile hem de otomobil yan sanayi ile otomotiv sektöründe ilk sırada. Yerli otomobil üretiminin Bursa'da yapılacak olması şehrimiz dinamizmine güç katacaktır. Bursa'ya yapılacak bu yatırımın artan nüfus ve ülkemizdeki genç issiz oranına bakıldığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişinin hayatına dokunacaktır" dedi.


TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde üretilen yerli otomobilimizin, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, vizyonuyla bizlere yol gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve gayretlerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyası olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm bu süreçte bir Bursalı olarak TOBB Yönetim Kurulu'nda yürüttüğümüz hummalı çalışmaların meyvesini vermiş olması benim için hem ayrı bir gurur kaynağı hem de ayrı bir sorumluluktur " dedi. - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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