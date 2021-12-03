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TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

03.12.2021 13:22

TÜKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, metal mutfak eşyası sektöründe 2020'de 200 milyon dolar ihracat kaybına neden olan cam kapak krizinin çözüldüğünü söyledi.

TÜKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, metal mutfak eşyası sektöründe 2020'de 200 milyon dolar ihracat kaybına neden olan cam kapak krizinin çözüldüğünü söyledi.

TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Kolbaşı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) düzenlediği programda sektör temsilcileriyle buluştu. KMTSO Mehmet Balduk Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda Kolbaşı, sektörün son durumunu, beklentilerini ve tecrübelerini paylaştı. Murat Kolbaşı, çelik tencere ve tava üretimi konusunda Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar olan coğrafyadaki en önemli üreticilerin Kahramanmaraş'ta olduğunu, bu nedenle programın çok önemli olduğunu söyledi. Kolbaşı, "Dolayısıyla benim de bu dönem başkanı olduğum TOBB Züccaciye Meclisi'nde çok önemli yeri var Kahramanmaraş'ın. Sektörümüzün rakamları da gayet iyidir. Biz, 1 sene içerisinde yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yapan, 1 milyar dolar da ithalat yapan yani senede 5 milyar dolar fazla veren bir sektörüz. Burada olduğu gibi çelik eşyanın yanında tabii ki cam sektöründe çok kuvvetli markalarımız var ki dünyada ilk 10 marka arasında 2 tane cam sektöründe markamız var" dedi.

'CAM KAPAK GİBİ TEDARİK ÜRÜNLERİNDE PROBLEMLER AŞILDI'

Tencerelere cam kapak bulunamamasından dolayı metal mutfak eşyası üreticilerinin yurt dışından aldıkları siparişleri zamanında gönderememesinden kaynaklı 2020'de 200 milyon dolarlık ihracat kaybı yaşanmasının hatırlatılması üzerine Kolbaşı, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi sürecinde evde kalındığı için tüm dünyada ev eşyalarında, mobilyada, beyaz eşyada, küçük elektrikli ev aletleri ve züccaciyede bir talep patlaması oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada oldu. Özellikle Çin'in tedarik zincirindeki bazı aksamalarından sonra Türkiye birçok sektörde olduğu gibi züccaciyede de önemli bir tedarikçi ülke. O yüzden ihracatta yüzde 40'larda bir büyüme var. Dövizdeki oynaklıkta ihracat için bir avantaj oluyor ama maliyetlerimizi de ona göre değiştiriyor. Bir dönemde cam kapak gibi tedarik ürünlerinde de bazı problemlerimiz oldu ama yine meclisimizin de üyesi olan Türkiye'nin önemli markası ile birlikte bunları da aşmayı bildi sektör ve dolayısıyla şu anda tedarikteki krizleri aşarak, maliyetlerde zorlanıyoruz belki ama ihracata devam ediyoruz. Ben sektörün 2021 yılını gayet iyi kapatacağını, son 1 aya da gayet iyi rakamlarla girdiğimizi görüyoruz. Zaten ihracat rakamlarımız da bunu gösteriyor. İçerideki büyüme, küçük elektrikli ev aletleri ve züccaciye sektörüne baktığınız zaman da yüzde 30'un üzerinde bir büyüme oldu 2021'in içerisinde. Bunun aralık ayında da yılbaşı öncesi satışlarla birlikte iyi gideceğini görüyoruz ve dolayısıyla da aralık ayında da satışların iyi giderek büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. 2022 için de mantıklı bir şekilde bütçelerimizi hazırlıyoruz çünkü kurlardaki değişim, enflasyon verileri, 2022'deki daha düşük faiz bizim de bütçelerimizi tekrardan yenilememizi gerektirecek ama önümüzdeki seneden de biz umutluyuz. Önümüzdeki sene yüzde 20-25 bandında bir büyüme bekliyoruz."

TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

İhracat, Türkiye, Metal, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB ZÜCCACİYE MECLİSİ BAŞKANI KOLBAŞI: CAM KAPAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
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