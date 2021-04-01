TOBFED 2023'e kadar 1.000 kadın vale yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

TOBFED 2023'e kadar 1.000 kadın vale yetiştirmeyi hedefliyor

01.04.2021 10:09
TOBFED 2023'e kadar 1.000 kadın vale yetiştirmeyi hedefliyor, System.String[]

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Vale sektörüne olan katkımızı "1.000 Kadın Vale" projesiyle güçlendirmek ve 2023 yılına kadar 1.000 kadın valeyi eğiterek istihdama dahil etmek istiyoruz.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Vale sektörüne olan katkımızı "1.000 Kadın Vale" projesiyle güçlendirmek ve 2023 yılına kadar 1.000 kadın valeyi eğiterek istihdama dahil etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

TOBFED açıklamasına göre, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu akreditasyonu ile valelere Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi veren kuruluş da olan TOBFED, vale sektörüne olan katkılarını "1.000 Kadın Vale" projesi ile sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakırtaş, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe kadın istihdamı projeleri kapsamında bugüne kadar bakım, tamir ve hizmet sektöründe pek çok kadını eğiterek meslek sahibi yaptıklarını dile getirdi.

Kadın elinin değdiği her meslekte standartların ve kalitenin yükseldiğini ifade eden Bakırtaş, otomotiv sektöründe kadın istihdamının artmasının Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Araştırmalar kadın istihdamının Türkiye'nin 2023 hedefleri için önemini ortaya koymaktadır. Kadınların iş gücüne katılımında bir değişiklik olmaması, erkeklerin katılımının yüzde 71'den yüzde 100'e çıkması halinde dahi 2023 hedefi olan kişi başı 25 bin dolarlık milli gelire ulaşmak mümkün değil. Erkeklerin katılımının yüzde 71'den yüzde 100'e yükselmesi, kadınların katılımının ise yüzde 61'e çıkması halinde 25 bin dolarlık hedefe ulaşılabilecek. 2023'e kadar yüzde 34 olan kadın istihdamını yüzde 41'e yükseltmek durumundayız.

Mesleklerde cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele eden belki de tek STK olan TOBFED, erkek egemenliğinde olan otomotiv sektöründe kadınların da yer alması için mücadele ediyor. Yetiştirdiğimiz kadın ustalarımız araba tamir ediyor, araba yıkıyor, göçük düzeltiyor, vale olarak çalışıyor."

"Kamuoyunda vale ile değnekçi ayrımının yapılması için de çabaladık"

TOBFED Genel Başkanı Bakırtaş, vale mesleğinin daima kavga-gürültü haberleriyle gündeme geldiğini anımsatarak, bu algıyı kırmak için yıllarca mücadele ettiklerini aktardı.

Kamuoyunda vale ile değnekçi ayrımının yapılması için de çabaladıklarını belirten Bakırtaş, "Bizim vale görevlisi dediğimiz çalışanlar her türlü mesleki donanıma ve beceriye sahip, öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim ve park etme teknikleri eğitimini almış ve şimdi de TOBFED tarafından MYK Belgesi verilecek olan çalışanlardır. Caddede ya da sokakta boş bir araziyi kapatarak sürücüleri oraya park etmeye zorlayan değnekçiler ile valeler arasındaki ayrım çok şükür ki artık yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Standartların ve hizmet kalitesinin yükselmesini hedefliyoruz"

Vale sektörüne olan katkılarını "1.000 Kadın Vale" projesi ile güçlendirmek istediklerini dile getiren Bakırtaş, 2023 yılına kadar 1000 kadın valeyi eğiterek istihdama dahil etmek istediklerini bildirdi.

Bakırtaş, "Kadınlar da erkekler kadar iyi araba kullanıyor. Hatta kaza istatistiklerine baktığımızda kazaların yüzde 93'ünden erkek sürücüler sorumlu. Kadının olduğu yerde çeki-düzen ve disiplin vardır. 1.000 Kadın Vale projemiz ile hem kadın istihdamına katkıda bulunmak hem de vale sektörüne getirdiğimiz standartların ve hizmet kalitesinin yükselmesini hedefliyoruz. Yetiştireceğimiz 1.000 kadın vale hem uluslararası geçerliliğe sahip MYK Belgesi sahibi hem de istihdam garantili olacak. Eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen işbaşı yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açıklamaya göre, 300 bini aşkın KOBİ ile 1,5 milyonu aşkın çalışanı olan otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünü temsil eden TOBFED, vale mesleğinin kurumsallaşması için 2013 yılında başlattığı çalışmaları 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşletmeler ve İşyerlerinin Vale Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile tamamlamıştı.

Türk Akreditasyon Kurumu, Serkan Bakırtaş, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBFED 2023'e kadar 1.000 kadın vale yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika


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