TOBFED Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin kendi ağır sanayisi olmadan bağımsız politikalar üretme hakkına sahip olamayacağını belirterek, "Bugün bu gerçeği yaşayarak doğru adımlarla ağır sanayi de yerli ve milli çözümler üretmeye başlattık. Çok yakın zamanda kendi üretimimiz olan yerli otomobil ile uluslararası arenada boy göstereceğiz." dedi.



Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi'nde konuşan Aydın, rekabetin son derece arttığı günümüz dünyasında üretim süreçleri ve sonrası için yapılan hizmetlerinde ayrı bir rekabeti beraberinde getirdiğini belirterek, mesleki birlikteliklerin verdikleri hizmetlerle yaşanılan bu rekabetçi ortamda büyük önem arz ettiğini aktardı.



Gönüllü iş insanlarının birlikteliği ile oluşan, bugün 6 bin üye ve 17 bin işletmeye sahip ASKON olarak mesleki birlikteliklere çok önem verdiklerini belirten Aydın, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların birlikte yürütülmesi açısından bünyelerinde bulunan otomotiv sektör kuruluyla bu çalışmalara katkı verdiklerini, en iyisini yapabilmeyi, en güzel hizmeti sunabilmeyi amaçladıklarını aktardı.



"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar" sözünü hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Yıllarca üreten olmaktan ziyade özellikle ağır sanayi de hep başkalarının mallarını tükettik. Coğrafyamızda yaşanan onca olumsuzluklar bize bir şey öğretti. Kendi ağır sanayimiz olmadan, ne bir söz söyleme hakkına ve ne de bağımsız politikalar üretme hakkına sahip olabilirdik. Bugün bu gerçeği yaşayarak doğru adımlarla ağır sanayi de yerli ve milli çözümler üretmeye başlattık. Henüz başlangıç aşamasında dahi bu hamlenin meyvelerini Süper güçlerle masaya oturmakla almaya başladık. Çok yakın zamanda kendi üretimimiz olan yerli otomobil ile uluslararası arenada boy göstereceğiz. Bu aynı zamanda sektörümüz için yeni bir başlangıcın da habercisi olacaktır. Biz iş insanları olarak inanıyoruz ki, ürettikçe büyüyecek, büyüdükçe daha da müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağız."



"Milli İstihdam Seferberliğine sektörel bazda en ciddi katkılardan birini yaptık"



TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ise TOBFED'in 300 bin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve 1,5 milyonu aşkın çalışanı olan otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, bünyelerinde 22 sektörel ve bölgesel dernek ile 81 ilde temsilciliklerinin bulunduğunu aktardı.



TOBFED'in, otomotiv satış sonrası tüm iş kollarını kapsayan yapısıyla oto yıkamadan cam filmine, bakım servislerinden valelere, kaportadan mekaniğe, lastikten otoparka kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini dile getiren Bakırtaş, Türkiye'de ilk defa oto bakım sektörüne ait iş kollarının meslek olarak tanınmasını ve bu mesleklerin standartlarını ve ulusal yeterliliklerini belirlediklerini söyledi.



Bakırtaş, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK akreditasyonuyla bu mesleklerin Avrupa standartlarında hizmet kalitesine kavuşmasını sağladıklarını anımsatarak, otomotiv satış sonrası hizmetlere ait iş kolları çalışanlarına mesleki yenilikler, teknolojik gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği, davranış bilimleri gibi konularda periyodik eğitimler ve bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini bildirdi.



Meslek sahibi olmayan gençlere iş başı eğitim programı kapsamında istihdam sağladıklarını, kaybolmaya yüz tutan usta-çırak ilişkisini, Ahilik kültürünü ayakta tuttuklarını kaydeden Bakırtaş, "Sektörel iş kollarında nitelikli ustalar TOBFED'in sürekli eğitim merkezlerinde yetişiyor. Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün en büyük sorunu olan nitelikli personel açığını TOBFED kapatıyor. 2016-18 yıllarında 6000 istihdam sağlayarak Milli İstihdam Seferberliğine sektörel bazda en ciddi katkılardan birini yaptık. TOBFED Kariyer Merkezi otomotiv sektöründeki pek çok firmanın üst düzey yöneticiden vasıfsız elemana kadar olan insan kaynakları ihtiyaçlarına cevap veriyor." diye konuştu.



"Türkiye'de 10-20 yıl içerisinde 40 milyon araç olacak"



Bakırtaş, otomotivin devasa bir sektör olduğunu ve 23 milyon araca hizmet verildiğini belirterek, "23 milyon aracın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 10-20 yıl içinde 40 milyon araç olacak. Sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da buna ciddi destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Biz bu kapsamda özellikle çaresiz gençlerimize çare oluyoruz." dedi.



TOBFED'in, sektörel sorunların çözümünde devlet kademeleri ile koordinasyonu sağlayarak sorunların daha hızlı ve sağlıklı çözülmesini sağladığına işaret eden Bakırtaş, cam filmi yasağı sürecinde oluşturdukları kamuoyu ve ilgili devlet kurumları ile gerçekleştirdikleri temasların sorunun kısa sürede çözüme kavuşmasını sağladığını hatırlattı.



Bakırtaş, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağladıklarını vurgulayarak, özellikle kullanılan kimyasal malzemelerin güvenliği, ürün kalitesi, koruyucu ekipmanların kullanımı konularında üyelerine sürekli bilgilendirmeler yaptıklarını anımsattı.



Otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe kadın girişimcileri ve çalışanları desteklediklerine dikkati çeken Bakırtaş, "Oto kuaförden, cam filmine; valeden göçük ustasına kadar pek çok iş kolunda kadın ustalar yetiştirdik. Kadınların sektörde daha aktif hale gelmesi için ilgili bakanlık ve STK'lar ile ortak projeler yürütüyoruz." yorumunu yaptı.

Bakırtaş, önem verdikleri ve kısa zamanda hayata geçirecekleri "Yeşil Bayrak" projesine değinerek, doğa, tüketici ve çalışanlar açısından sorumluluklarını yerine getirmiş işletmeler, Yeşil Bayrak asmaya hak kazanacaklar. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu ve TSE'nin yaptığı denetimler sonrasında verilecek olan "Yeşil Bayrak" tüketici açısından en önemli güven unsuru olacaktır. İşletmeler açısından ise "Yeşil Bayrak" önemli bir prestij sağlayacaktır." dedi.