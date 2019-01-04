Son Dakika Haberleri: Tobias Heintz Kasımpaşa'da

Tobias Heintz Kasımpaşa'da

33 dakika önce

Kasımpaşa, Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Tobias Heintz'i 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Tobias Heintz Kasımpaşa'da, System.String[]
Kasımpaşa, Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Tobias Heintz'i 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı. Lacivert-beyazlı ekip, Norveç 1. Lig takımlarından Sarpsborg'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Tobias Heintz'i 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç futbolcu ile sözleşme imzalandığı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Norveç, Kasımpaşa, Spor
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