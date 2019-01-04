Son Dakika Haberleri: Tobias Heintz, Kasımpaşa'da

Tobias Heintz, Kasımpaşa'da

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.

Tobias Heintz, Kasımpaşa'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 20 yaşındaki Norveçli futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Sarpsborg ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakalarda 3 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Norveç, Kasımpaşa, Spor
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