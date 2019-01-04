Tobias Heintz, Kasımpaşa'da
26 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
, Norveç
1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 20 yaşındaki Norveçli futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Sarpsborg ile bu sezon UEFA Avrupa
Ligi'nde çıktığı müsabakalarda 3 gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:30 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Heintz'e İmzayı Attırdı
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