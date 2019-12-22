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Tobruk merkezli hükümet: Türkiye Suriye'deki silahları ve savaşçıları Libya'ya çekmeyi hedefliyor
6 saat önce
Libya'da, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Talal El Mihoub, askeri ve güvenlik anlaşmasıyla Türkiye'nin terör örgütlerini ve silahları Suriye'den Libya'ya çekmeyi hedeflediğini iddia etti.
Libya'da General Halife Hafter güçlerinin desteklediği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmasını yasa dışı saydıklarını duyurdu.
Temsilciler Meclisi'nin Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Talal El Mihoub, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin 'radikal örgütleri ve silahları Suriye'den Libya'ya çekmeyi hedeflediğini' iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:50
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