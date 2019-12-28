Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez - Son Dakika Dünya

Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez bir durum' olduğunu belirtti

Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez, System.String[]

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.


Kıbrıslı mevkidaşı Demetris Syllouris ile birlikte ortak açıklama yapan Salih İsa, Türkiye'nin eylemlerinin gerginliği artırdığını ve bölgeyi daha geniş ölçekte istikrarsızlaştırdığını ileri sürdü.

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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:59 
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