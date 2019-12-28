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Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez bir durum' olduğunu belirtti
Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Kıbrıslı mevkidaşı Demetris Syllouris ile birlikte ortak açıklama yapan Salih İsa, Türkiye'nin eylemlerinin gerginliği artırdığını ve bölgeyi daha geniş ölçekte istikrarsızlaştırdığını ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:59
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