Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti - Son Dakika
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Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

03.03.2022 18:18
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa yemin ederek görevine başladı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa yemin ederek görevine başladı.

Meclis'teki yemin töreninde konuşan Başağa, ülkedeki geçiş sürecinin tamamlanması için seçim sürecini kararlılıkla devam ettireceğini söyledi.

Başağa, başkent Trablus'taki hükümetten yönetimin devralınması için gerekli tüm seçeneklerin değerlendirileceğini ifade ederek, "güç kullanarak değil kanun gücüyle" değişim istediklerini vurguladı.

Yemin töreni öncesi hükümetinde yer alan bazı bakanların kaçırıldığını söyleyen Başağa, "Kaçırılan bakanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Sivil Havacılık Kurumu tarafından Libya hava sahasının kapatıldığı yönündeki iddialara da değinen Başağı, "Hükümet bakanlarına yönelik haksız hava sahasının kapatılması kararını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti - Son Dakika


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