Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'a geldi

17.05.2022 06:31
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'a geldi

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından şubat ayında Başbakan seçilen Fethi Başağa Trablus'a geldi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından şubat ayında Başbakan seçilen Fethi Başağa Trablus'a geldi.

Mart ayında hükümeti güvenoyu alan Başağa, paylaştığı video mesajda Libya'nın başkenti Trablus'a geldiğini belirtti.

Başağa, mesajında, "Elhamdülillah başkente ulaştık. Karşılama çok iyiydi. Üç saatten beri tebrik mesajlarının arkası kesilmiyor. Yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağız. Libya halkına sesleneceğiz." ifadelerini kullandı.???????

Ne olmuştu?

Libya'da 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı Libya'da Başbakan Dibeybe'den İHA birimine 'alarm durumuna geçme' talimatı Libya'da Başbakan Dibeybe'den İHA birimine 'alarm durumuna geçme' talimatı

Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tripoli, Tobruk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı
00:43 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek!
00:41 İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler
00:31 Torrent'in sözleri futbolseverleri ikiye böldü: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 06:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement