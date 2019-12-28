Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında - Son Dakika Dünya

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında

6 saat önce

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın bölgedeki yankıları devam ediyor.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında, System.String[]

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın bölgedeki yankıları devam ediyor. Mutabakata karşı çıkan Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Güney Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunuyor. Salih, bugün ilk olarak Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat metninin uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Bu Deniz Hukuku, BM Sözleşmesi hükümlerini yok sayıyor. Bunun hiçbir yasal dayanağı yoktur" ifadelerine yer verildi.

'ASKER GÖNDERİLMESİN'

Türkiye'nin bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olan adımlar attığı ileri sürülen açıklamada, "Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için terörle mücadele ihtiyacının altını çiziyoruz. Türk hükümetinin Libya'ya asker gönderme niyetinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu kabul edilemez" denildi.

Salih, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.


Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:31 Kaynak: DHA
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