Son Dakika › Spor › Toby Alderweireld İlk Golünü Manchester City'e Atıyor - Son Dakika Spor
Toby Alderweireld İlk Golünü Manchester City'e Atıyor
22 dakika önce
Toby Alderweireld, Eylül 2015'te Tottenham Spurs forması ile ilk golünü Manchester City'e attı. Erik Lamela'nın serbest vuruşundan sonra kafa ile attığı gol, Alderweireld'in Tottenham için ilk golü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
Son Dakika Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi