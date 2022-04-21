Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Karakoçan, 3 gıda kontrol görevlisinin darp edilmesini kınadı - Son Dakika
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Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Karakoçan, 3 gıda kontrol görevlisinin darp edilmesini kınadı

21.04.2022 12:23
Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Karakoçan, 3 gıda kontrol görevlisinin darp edilmesini kınadı

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, kentteki bir fırında denetim yapan 3 gıda kontrol görevlisinin darp edilmesini kınadı.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, kentteki bir fırında denetim yapan 3 gıda kontrol görevlisinin darp edilmesini kınadı.

Karakoçan, bir grup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanıyla sendika temsilciliğinde yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan gıda kontrol görevlilerinin mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla, zor şartlar altında, 7 gün 24 saat esasına göre halk sağlığını korumak için görev yaptığını söyledi.

Mesai arkadaşlarına karşı şiddet olaylarının sayısının arttığını dile getiren Karakoçan, şöyle konuştu:

"Maalesef dün Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'müzde görev yapan 3 gıda kontrol görevlisi, Kanlıca Mahallesi'nde ramazan denetimi kapsamından bir fırında hijyen kontrolü yaptığı sırada saldırıya uğramış, sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Toç Bir-Sen olarak, darp edilen personellerimize acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca, tüm Türkiye'de bu tür saldırıların artık son bulmasını ümit ediyoruz."

Tarım ve Orman çalışanlarına yapılan saldırıları ve faillerini şiddetle kınadıklarını aktaran Karakoçan, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak, faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

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Karahisar, Sendika, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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