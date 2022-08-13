Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

13.08.2022 19:51
Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi'nde Mehmet Sıddık Aslanlı yeniden şube başkanı seçildi.

Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi'nde Mehmet Sıddık Aslanlı yeniden şube başkanı seçildi.

Batman Memur-Sen konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu okunarak oylamaya sunuldu.

Protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Blok liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Sıddık Aslanlı, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kongreye, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fikret Akdeniz de katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Sıddık, Memur Sen, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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