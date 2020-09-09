TOÇ Bir-Sen'den üyelerine hijyen seti - Son Dakika

TOÇ Bir-Sen Kayseri Şubesi, üyelerine maske, maske aparatı, dezenfektan ve çantadan oluşan hijyen seti dağıttı.

Şube Başkanı Serkan Tildem, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalık oluşturmak ve üyelerin dikkatini ve duyarlılığını canlı tutabilmek için hijyen seti dağıttıklarını belirtti.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Tildem, "Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak ve üyelerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleri için bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bu kurallara dikkat ederek ilimizde de hastalık sayısı artışını azaltıp ülkemizde bu hastalığın en düşük seviyelre inmesini sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.